Trump diz que "abriram a caixa de Pandora com acusações ridículas"

O antigo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ridicularizou as novas acusações judiciais de que foi alvo.

"Abriram a caixa de Pandora ao acusarem-me com estas acusações ridículas", alertou Trump, durante um comício no estado da Pensilvânia, chave para as eleições de 2024.

Este evento aconteceu no sábado, depois de o procurador especial Jack Smith ter anunciado, na quinta-feira, três novas acusações contra Trump, no caso de manipulação indevida de documentos confidenciais, pelo qual foi indiciado no mês passado, na Flórida.

Trump voltou a argumentar, sem provas, que as múltiplas acusações legais têm motivações políticas e prometeu retaliar contra Biden e o filho, Hunter, se voltar a ser eleito.

O ex-Presidente prometeu, se voltar à Casa Branca, nomear um procurador especial para investigar o filho do atual Presidente, acusado num tribunal do Delaware de dois crimes fiscais e de um outro relacionado com a posse de uma arma de fogo enquanto consumia drogas, o que é ilegal.

Trump continua a ser o favorito à nomeação presidencial republicana para as eleições de 2024, nas quais enfrentaria o atual detentor do cargo, o democrata Joe Biden.

