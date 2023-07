Nove mortos devido a chuvas fortes na Rússia

As chuvas e aos ventos fortes que assolaram o Distrito Federal do Volga, no sudoeste da Rússia, provocaram pelo menos nove vítimas mortais e 76 feridos, informou o Ministério das Situações de Emergência (Emercom).

Este mau tempo também provocou a queda de 550 árvores e provocou estragos a 41 edifícios residenciais e sete "locais socialmente significativos".

O ministério refere ainda que, este domingo, são esperados também "fenómenos meteorológicos perigosos em todo o território do Distrito Federal da Sibéria e do Distrito Federal do Volga".

A Emercon alerta ainda para a possibilidade de acontecer "interrupções das comunicações e linhas elétricas, dificultando o tráfego e o aumento dos níveis de água".

As autoridades pediram aos habitantes das duas regiões que fiquem em casa, com as janelas fechadas, e que não se aproximem de árvores ou estruturas de risco potencia.

