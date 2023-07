Prisão preventiva para suspeito de 15 burlas em Castelo Branco

Um homem de 23 anos ficou em prisão preventiva por suspeita da prática, em Castelo Branco, devido a 15 crimes de burla agravada no arrendamento de imóveis e uso de documento de identificação alheio.

Esta informação foi avançada pela PSP, através de um comunicado divulgado nas redes sociais do Comando Distrital de Castelo Branco.

As autoridades explicaram que o homem, de 23 anos, natural de Elvas e sem residência fixa, foi detido por agentes da Esquadra de Investigação Criminal, "após uma complexa investigação".

Segundo as autoridades o homem foi detido "pela suspeita da prática de 15 crimes de burla agravada (arrendamento de imóveis) e uso de documento de identificação alheio, perpetrados no distrito de Castelo Branco".

"As vítimas eram burladas com recurso a falsos anúncios de arrendamentos de imóveis destinados à habitação, que eram publicitados na rede social Facebook, conseguindo assim o suspeito auferir de forma ilícita milhares de euros, deixando as vítimas em situação vulnerável", é possível ler no comunicado.

