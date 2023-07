Feijóo pede a Sánchez para evitar "ingovernabilidade"

Segundo a EFE, Feijó enviou uma carta a Sánchez, onde se apresenta como vencedor das eleições legislativas e reitera a sua proposta de reunião para conhecer as suas posições e transmitir as suas.





O presidente do PP, Alberto Feijóo, pediu ao primeiro-ministro em exercício e líder do PSOE, Pedro Sánchez, para convocar uma reunião esta semana para evitar um "bloqueio" e a "ingovernabilidade" pós-eleitoral em Espanha.

Segundo a EFE, Feijó enviou uma carta a Sánchez, onde se apresenta como vencedor das eleições legislativas e reitera a sua proposta de reunião para conhecer as suas posições e transmitir as suas, "na responsabilidade que acompanha o candidato da força política vencedora com o objetivo de estabelecer um diálogo responsável, em benefício da estabilidade política e institucional de Espanha".

Na carta, este reforla "a complexidade que possa surgir dos resultados eleitorais não deve agravar" as incertezas nem "minar a confiança dos cidadãos na capacidade do sistema político e constitucional para assegurar a melhor governação no interesse de Espanha".

O PP (direita) venceu as eleições do passado domingo, mas sem alcançar uma maioria absoluta com o VOX, de extrema-direita, com quem governa em coligação em três regiões autónomas.

O PSOE foi o segundo partido mais votado, mas ao contrário do PP tem ainda possibilidades de conseguir os apoios parlamentares para nova investidura de Pedro Sánchez como primeiro-ministro.

O partido socialista tem mais aliados no parlamento do que o PP e, se chegar a acordo com todos eles, Sánchez tem possibilidade de voltar a ser primeiro-ministro, à frente de um governo de coligação PSOE/Somar.

