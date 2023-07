Novo surto de mpox com 49 casos em Portugal

No total já foram diagnosticados com a infeção mais de mil homens.





A Direção-Geral da Saúde (DGS) revelou que desde junho foram detetados 49 novos casos de infeção pelo vírus mpox, num novo surto da doença no país, entre 1 de junho e 28 de julho, a maioria das infeções foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Este novo surto caracteriza-se por uma estirpe diferente do surto de 2022, refletindo a reintrodução do vírus no grupo de maior risco em Portugal e cadeias de transmissão potenciadas no contexto de eventos e festivais de verão", explica DGS num comunicado publicado no site.

Todos os casos foram diagnosticados em homens, maioritariamente residentes na Região de Lisboa e Vale do Tejo (38), com idade entre os 22 e os 55 anos

"Dos casos confirmados, 29 (74%) são homens que tiveram sexo com homens", sublinham as autoridades de saúde.

No total, Portugal já soma 1.002 casos, desde 30 de junho de 2022, quando foi detetada a presença da doença no país, tendo morrido uma pessoa

A DGS lembra ainda que os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

O vírus transmite-se por contacto físico próximo, nomeadamente com lesões ou fluidos corporais ou por contacto com material contaminado.

Os comentários estão desactivados.