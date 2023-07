Polícia encontra uma granada e várias armas de fogo em duas casas em Lisboa

A PSP apreendeu uma espingarda, oito revólveres, duas pistolas, cinco munições e um silenciador, na sequência de ação de execução de penhora num imóvel no Restelo, na semana passada.

A porta da residência foi arrombada pelos agentes da PSP, devido à ausência do proprietário. As autoridades procedem agora a várias diligências no sentido de apurar a situação legal das armas encontradas e sobre a possibilidade de alguma ter sido utilizada num ato ilícito.

Também na semana passada, numa outra ação na Ajuda foram apreendidas 11 munições de diversos calibres e uma granada de mão, numa fiscalização de uma obra num imóvel, levada a cabo pela Polícia Municipal.

"Devido ao grau de perigosidade, sobretudo da granada de mão e por se desconhecer o seu estado de conservação foram de imediato efetuadas diligências com vista ao isolamento do local e à sua recolha", lê-se no comunicado.

