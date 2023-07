Billie Eilish elogia atuação de MARO no Tiny Desk

A cantora Billie Eilish elogiou a performance da portuguesa MARO no seu concerto na série de concertos “Tiny Desk”, para a rádio pública norte-americana, NPR.

A artista norte-amercicana partilhou uma parte da atuação na sua conta de Instagram, tendo ainda deixado o comentário: “Essa voz!”.

Esta não é a primeira vez que Eilish tem uma interaçãocom Maro, que no concerto é acompanhada por Darío Barroso e Pau Figueres e interpretam ‘há-de sarar’, ‘just wanna forget you’, ‘can you see me?’ e ‘I SEE IT COMING’, tendo já colocado um "gosto" num post de Instagram da portuguesa, nomeadamente, a foto da capa de “hortelã”, o mais recente álbum da artista portuguesa.

Para além da cantora de Happier Than Ever, também H.E.R e Savannah Clarke, dos Now United, deixaram elogios à artista portuguesa.

