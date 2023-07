Ricardo Salgado e outros 24 arguidos seguem para julgamento no caso BES

Decisão instrutória foi conhecida nove após a queda do BES. Ex-banqueiro vai ser julgado por 65 crimes.





O juiz Pedro Santos Correia anunciou, esta segunda-feira à tarde, que os 25 arguidos do caso BES/GES, entre os quais Ricardo Salgado, vão a julgamento.

Ao antigo banqueiro Ricardo Salgado são-lhe imputados 65 crimes, incluindo corrupção, burla qualificada, associação criminosa, falsificação de documento, branqueamento, e manipulação de mercado.

Após ter sido conhecida a decisão, nove anos após a queda do banco, os lesados do BES, que se manifestavam à porta do Campos de Justiça, bateram palmas.

Ricardo Salgado esteve ausente da leitura da decisão, mas o seu advogado Francisco Proença de Carvalho voltou a insistir na necessidade da aceitação de novos exames que atestem o diagnóstico de Alzheimer.

