DGO. Excedente melhora para 1.810 milhões até junho

As administrações públicas registam, na ótica da contabilidade pública, um saldo orçamental ajustado de 1 810 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que corresponde a uma melhoria de 600 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2022.

Segundo um comunicado do Ministério das Finanças que antecede a síntese da Direção-Geral do Orçamento (DGO), “no desempenho da receita, que cresce 7,7%, em termos ajustados, mantêm-se as dinâmicas positivas observadas no mercado de trabalho, que justificam cerca de dois terços do aumento: o IRS aumenta 14,8% e as contribuições sociais aumentam 11,3%”.

O gabinete de Fernando Medina explica que do lado da despesa, regista-se um aumento de 6,5% influenciado por vários fatores como “no sentido ascendente, pelas medidas de reforço de rendimentos anunciadas no início do ano, designadamente o pacote de valorização remuneratória da Administração Pública (despesas com pessoal crescem 7,7%) e as medidas de apoio direcionado a famílias (prestações sociais sem medidas Covid-19, prestações de desemprego e pensões crescem 24,9%), bem como pelo reflexo da inflação nos contratos públicos”, justificando que o impacto do pacote anunciado ainda não reflete o aumento intercalar das pensões, que se repercutirá apenas a partir de julho.

E, no sentido descendente, “suplantado pelo anterior efeito, pela redução das despesas associadas à pandemia”.

O Ministério das Finanças adianta ainda que, excluindo medidas extraordinárias, a despesa efetiva cresce 9,1% em termos homólogos, enquanto a despesa primária (excluindo juros) cresce 9,8% em termos homólogos e 20,6% face a igual período de 2019.

É um aumento que é “impulsionado pelos salários, aquisição de bens e serviços, investimento e prestações sociais”. Destaque para as despesas com pessoal que aumentam 7,7% no primeiro semestre de 2023, em relação ao período homólogo, “refletindo as atualizações transversais remuneratórias dos trabalhadores das Administrações Públicas, o impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida e o aumento do subsídio de refeição. Neste âmbito, destacase o contributo dos salários do SNS (+9%) e da PSP e GNR (+8,3%)”.

Mas não só. Também a despesa com aquisição de bens e serviços aumenta 7,6% face ao período homólogo (até maio crescia 5,7%), “o que se deve sobretudo à evolução observada na Segurança Interna (+58,5%), no Ensino Superior (+30,1%), na Defesa (+24,8%) e na Administração Local (+15%). Excluindo as medidas associadas à pandemia de Covid-19, a despesa com aquisição de bens e serviços nas Administrações Públicas cresce 18,2% até junho (até maio crescia 16,1%)”, explica o comunicado.

Junta-se a despesa com investimento na Administração Central e Segurança Social que cresceu 2,5%, excluindo PPP, “fortemente influenciada pelo aumento do investimento na expansão do Metropolitano de Lisboa e do Porto e na Ferrovia, no sentido ascendente, e pelo efeito base da Universalização da Escola Digital, excluindo o qual se registaria um acréscimo de 32,2%”.

O Governo junta ainda as prestações sociais que cresceram 20% face ao período homólogo “refletindo, em grande medida, a 4 atualização do indexante de apoios sociais das valorizações remuneratórias, bem como dos impactos decorrentes das alterações legislativas. Este desempenho foi fortemente influenciado pelo comportamento da despesa com o subsídio familiar a crianças e jovens (+29,5%), prestação social para a inclusão (+25,6%), e prestações de parentalidade (+11,4%)”.

Já as pensões registaram um acréscimo de 5,4%, “um valor superior à atualização regular que variou entre 3,89% e 4,83% estabelecida para este período e que ainda não reflete o aumento intercalar já anunciado para o mês de julho”.

