O interesse nacional português no século XXI

Um país com mais de 900 anos de história não existe por obra do acaso. Existe porque as gerações anteriores, melhor ou pior, souberam preservar o que de mais essencial existe para um Estado: a sua independência.





Quando se deram os processos de independência subsequentes ao pós-25 de Abril de 1974, Portugal mergulhou, à primeira vista brevemente, numa crise existencial, procurando perceber o seu lugar no mundo, o seu novo desígnio. A geração que liderou o processo pós-revolucionário acordou num novo desígnio: a Europa.

Portugal aprofundou a integração comunitária, digo aprofundou porque, apesar de muitas vezes menosprezado, Portugal foi membro fundador da EFTA, isto é, o Estado Novo tinha uma dimensão europeia na sua ação externa.

Com a adesão às comunidades europeias, Portugal fez uma deriva acentuada em direção à sua integração na Europa e no ‘Ocidente alargado’ (leia-se NATO), esquecendo com o tempo o seu pilar ‘atlantista’ – que na verdade se deveria designar de global.

Portugal é o único pequeno país no mundo que tem uma ação externa global. Todas as políticas externas dos nossos pequenos ou médios aliados europeus têm incidência regional ou, quando não é apenas regional, é setorial, como no caso dos produtores de petróleo. Não há nenhum outro pequeno país, chame-se Dinamarca, Eslováquia, Neerlândia, Noruega ou Suíça, que tenha relação análoga à portuguesa com Brasil, EUA, Angola, Moçambique, Indonésia, Índia, China ou Japão.

Os líderes portugueses devem ter essa questão bem presente nas suas decisões. As velhas nações, bem como as grandes potências, devem ser governadas com um livro de história na mão.

A União Europeia de 2023 não é a CEE de 1986, e menos ainda será a UE de 1992 ou do início deste século. A fé europeísta dos anos 90, do ‘fim da história’, não pode hoje ser a mesma.

Não obstante o sistema internacional estar em permanente mudança, devemos ter presente que, entre esses tempos e os atuais, houve dois acontecimentos dos quais devem ser retirados os devidos ensinamentos: a crise do subprime e a pandemia da covid-19. Em ambas as circunstâncias houve um regresso brutal do interesse nacional e a subordinação dos mais frágeis.

No primeiro caso, os estados mais pequenos da UE foram sujeitos a processos de ajustamento draconianos, pagando a ‘solidariedade’ dos parceiros com ‘língua de palmo’. No caso português e grego, ativos essenciais, económica e estrategicamente foram vendidos à melhor oferta. Se hoje se questiona o facto de terem sido vendidos a empresas oriundas da China, melhor seria que se questionasse: ‘Quem eram afinal os aliados?’.

No segundo caso, se assistimos a um mecanismo europeu de aquisição e distribuição de vacinas eficaz, com raras exceções, a realidade é que imediatamente antes foram notícia os equipamentos de proteção individual e ventiladores desviados em aeroportos europeus, de uns países para outros. Qual solidariedade?

Perante este quadro, e a nova distribuição de poder global, urge saber onde está o interesse nacional português. Claramente numa pertença à UE e à organização de segurança do atlântico norte, mas sem ilusões ou deslumbramentos.

Portugal tem vantagens competitivas únicas na economia do conhecimento e na transição energética. Excluir parceiros com os quais nos relacionamos há meio milénio é um ato tolo, de subordinação a interesses que não os nossos.

‘Se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável’. Ninguém fará por nós o que nós próprios não fizermos.

Os comentários estão desactivados.