Operação da GNR resulta em 14 detidos no Festival Músicas do Mundo em Sines

Foram detidas, entre os dias 22 e 30 de julho, 14 pessoas, na sequência de uma operação da Guarda Nacional Republicana (GNR) direcionada para a segurança e policiamento do Festival Músicas do Mundo, que decorreu no concelho de Sines.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 46 anos. A maior parte das detenções, 11, deu-se pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

A operação contou com 354 militares de várias valências operacionais da GNR, que detetaram um total de 82 infrações: 22 rodoviárias e 60 por consumo de estupefacientes.

Foram ainda apreendidas 2.902 doses de haxixe; 115 doses de MDMA; 71 doses de liamba; 69 doses de cocaína; 12 doses de LSD; um machado; e 6.550 euros em numerário.

