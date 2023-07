Cine-Teatro de Vila Viçosa está a arder

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira no Cine-Teatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, Évora. O edifício, tal como mostram as imagens partilhadas pela Rádio Campanário, encontra-se em chamas.

Não há, até ao momento, feridos a registar, tendo o alerta sido dado pelas 17h35.

Ainda não se sabe qual a origem do incêndio, mas o presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, disse à agência lusa suspeitar que teve origem em trabalhos de soldadura das desenfumagens que estava em curso no âmbito das obras de requalificação do cineteatro.

“Vai arder a cobertura, que é a subtelha que já estava metida, e o sistema de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e essas máquinas custaram 400 mil euros”, referiu.

