O Reino do Pineal no Governo

As semelhanças entre o Reino do Pineal e o Governo socialista não devem surpreender ninguém. O Reino do Pineal acredita que o Sol gira à volta da Terra. Os socialistas acreditam no socialismo...





Por João Cerqueira

Tendo em conta a vaga de demissões de ministros e secretários de Estado no Governo Socialista, assim com a dificuldade em encontrar alguém com a quarta classe que dele queira fazer parte, é provável que o líder da seita do Reino do Pineal seja convidado para o integrar. Apesar de um certo exotismo, o perfil de Água Akbal Zizi Pinheiro poderá encaixar no Governo.

Na verdade, o Reino do Pineal é uma forma de utopia Socialista que se aproxima dos Falanstérios (comunidades produtivas) de Charles Fourier. Nada mais natural, pois os projetos comunitários que preconizam a igualdade e denunciam os malefícios da sociedade capitalista situam-se naturalmente na área ideológica da Esquerda. Por exemplo, o líder do Templo do Povo, o reverendo Jim Jones, considerava-se socialista e marxista, sendo grande admirador de Fidel Castro. O projeto acabou em tragédia, certamente por causa de alguma deriva liberal.

Por isso, as semelhanças entre o Reino do Pineal e o Governo socialista não devem surpreender ninguém. O Reino do Pineal acredita que o Sol gira à volta da Terra. Os socialistas acreditam no socialismo. Ou seja, ambos vivem numa realidade alternativa ligeiramente diferente da realidade onde as pessoas pagam impostos e prestações ao banco. No último debate no Parlamento, o primeiro-ministro (PM) defendeu que com o seu Governo Portugal tem crescido e os portugueses vivem cada vez melhor, ignorando que sem apoios sociais mais de metade dos portugueses viveria na miséria e que Portugal é um dos países mais pobres da UE. O PM ignorou também que praticamente todos os países de Leste ultrapassaram Portugal, estando a Roménia prestes a fazê-lo. Ora, no Reino do Pineal passa-se algo semelhante. O líder decreta que não existem problemas, que a comunidade está cada vez melhor, que o Sol anda à volta da Terra e que esta é plana, e os seus fiéis acreditam.

Outra semelhança entre o Reino do Pineal e o Governo é a questão da Saúde e da Educação. No Reino do Pineal não entram médicos e as crianças não são vacinadas ou vão à escola. Ou seja, tal como o Governo, o Reino do Pineal tem uma relação difícil com os profissionais de Saúde e os professores. O seu líder defende que as crianças devem ser educadas segundo os valores da seita e propõe terapias holísticas para curar os fiéis enfermos. Como tal, tendo em conta que os sucessivos ministros da Educação e da Saúde do Governo não têm conseguido resolver os problemas, nem pacificar as respetivas classes profissionais, porque não nomear o líder do Pineal ministro da Educação, ou ministro da Saúde, ou, melhor ainda, ministro da Educação e da Saúde ao mesmo tempo? Quem nos garante que com um pouco de holística nos hospitais e currículos pineais nas escolas isto não iria melhorar? Pior, certamente não ficaria.

Mas a principal semelhança entre o Reino do Pineal e o Governo é que nenhum deles reconhece as leis portuguesas. As trezes demissões no Governo resultam, na maioria dos casos, de estes ex-governantes terem ignorado leis que os impedia de fazer algo que, por regra, os beneficiava ou beneficiava algum familiar ou amigo. Eles conheciam bem as leis, mas borrifaram-se para elas. Ora o líder do Reino do Pineal também sabe que em Portugal existe a escolaridade obrigatória, a poligamia é proibida e que não se pode incinerar cadáveres no quintal, mas também se borrifa para isso tudo. Em ambos os casos, há uma crença numa superioridade moral que os coloca acima de meia dúzia de linhas publicadas no Diário da República ou noutro sítio qualquer.

Tendo em conta tamanhas afinidades ideológicas, como não convidar para o Governo um homem que lidera uma comunidade regida pela crença de que a saúde, o bem-estar e a natureza devem estar à frente dos lucros? O Sol poderá estar quietinho, a Terra não ser assim tão plana quanto ele julga, ter mais do que uma mulher só é aceitável numa orgia swing, mas, tirando essas minudências, há alguém neste país mais bem preparado para salvar o Governo e o país?

