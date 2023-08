JMJ. Contratos no valor de milhões dão entrada nos últimos dias

Cerca de cinco dezenas de contratos no valor global de 3,1 milhões deram entrada no Portal Base na última semana. São referentes à Jornada Mundial da Juventude e levados a cabo pelo Estado, autarquias e outras entidades.





Só desde a segunda-feira passada e até ontem - espaço de uma semana - deram entrada no portal Base 50 contratos referentes à Jornada Mundial da Juventude que quase chegam as 3,1 milhões de euros, sendo este o valor sem IVA. Levados a cabo por várias autarquias, Estado central e outras entidades, a maioria dos contratos foi realizada por ajuste direto mas há alguns em regime de consulta prévia ou até por concurso público (os que foram realizados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa).

Olhando apenas para este período de tempo, com o contrato com valor mais elevado é no valor de 649.509 euros (sem IVA) pagos pela Parques Tejo à Unikonstrói através de ajuste direto para a empreitada de requalificação do estacionamento e zona envolvente do evento da Jornada Mundial da Juventude.

Segue-se, no que toca a números, a empreitada de limpeza e preparação de terrenos para a instalação de parques de estacionamento de pesados, que teve um custo de mais de 312 mil euros. A obra foi adjudicada pelo Governo à empresa Batalha dos Anjos.

Por autarquias, nesta semana é Lisboa que apresenta contratos com valores mais elevados: são quatro, no valor de quase 422 mil euros. Todos por ajuste direto, dizem respeito na sua maioria a execução de infraestruturas e melhoria dos espaços para receber o evento.

Muitas autarquias tiveram que investir de forma a adequar os espaços aos milhares de peregrinos que chegam, como é o caso das câmaras de Cascais, Amadora, Estremoz, Loulé, Benavente, Oeiras ou Alcácer do Sal, que fizeram contratos para aquisição de alimentação, casas de banho, serviços de limpeza ou internet.

E, à semelhança dos contratos que deram entrada no Portal-Base nesta última semana, também a maioria de todos os outros que entraram antes foram realizados por ajuste direto. E, se olharmos para aqueles que têm sido feitos nos últimos anos para o evento que recebe o Papa Francisco em Portugal, já foram gastos mais de 40 milhões de euros.

Um dos contratos que mais tem dado que falar é a aquisição de serviços de produção de conteúdos sobre os territórios de acolhimento da Jornada Mundial da Juventude que foi adjudicado à Time Out, no valor de 30 mil euros. Em causa está o facto de João Cepeda, ex-jornalista e antigo presidente da Time Out Market, estar na direção de comunicação do Governo.

Os comentários estão desactivados.