1 de agosto 2023 às 17:29

VÍDEO. Ruas de Lisboa enchem-se de jovens para a Jornada

A zona de Belém começa a ficar caótica com tantos jovens na rua. Não faltam bandeiras e boa disposição. À zona do Marquês, junto ao Parque Eduardo VII onde se celebra hoje a missa de acolhimento, já estão a chegar vários grupos de peregrinos, cada um com os seus cânticos. Na Baixa gozam-se das esplanadas com muita música à mistura. No Terreiro do Paço os arcos 'emprestam' uma tão necessitada sombra.