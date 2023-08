Políticas de imigração britânica enfrenta contestação

O navio Bibby Stockholm deveria começar, esta terça-feira, a abrigar até 500 requerentes de asilo, numa iniciativa emblemática da nova política migratória do Governo conservador de Rishi Sunak, mas este projeto foi adiado por questões de segurança.





O Governo do Reino Unido pretende dificultar os pedidos de asilo com medidas drásticas de cortes orçamentais no acolhimentos dos requerentes.

Contudo, a contestação a esta nova política de imigração está a obrigar ao adiamento de vários projetos.

O navio Bibby Stockholm de 93 metros de comprimento e 27 de largura, com 223 cabinas, deveria começar, esta terça-feira, a abrigar até 500 requerentes de asilo, numa iniciativa emblemática da nova política migratória do Governo conservador de Rishi Sunak, mas este projeto foi adiado por questões de segurança.

Este navio deveria acolher requerentes de asilo, enquanto os seus pedidos eram analisados. Os migrantes não estaram detidos e poderiam sair e entrar no navio livremente, explicou, em julho, o Ministério do Interior britânico.

A iniciativa está a provocar polémica no Reino Unido e a dividir opiniões, entre os que apoiam uma estratégia de maior controlo da imigração e os que condenam a criação do que consideram ser uma "prisão flutuante", obrigando o Governo a adiar várias das suas iniciativas nesta área.

O primeiro-miistro britânico, que tem visto a sua popularidade cair nas sondagens, a um ano das próximas eleições legislativas, endureceu a sua retórica anti-imigração e promete acabar com as travessias ilegais no Canal da Mancha.

Uma nova lei que entrou em vigor em julho proíbe os migrantes que fizeram a perigosa travessia de pedirem asilo no Reino Unido.

Londres também quer reduzir a conta de hospedagem em hotéis para requerentes de asilo, que chega a 2,6 mil milhões de euros por ano, usando como instalações bases militares desativadas, barcaças atracadas e até tendas.

Os comentários estão desactivados.