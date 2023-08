Manifestações no Níger em apoio ao golpe de Estado

Várias capitais regionais do Níger acolheram manifestações de apoio à junta militar golpista, com os participantes a apelaram à saída das forças francesas do país e a uma aproximação à Rússia.

Em Dosso, centenas de pessoas saíram à rua para se concentrarem na praça da cidade e exprimirem "o apoio firme da população local" à junta militar, que se autodenomina Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP), afirmou Zada Hassane Badjé, um dos organizadores da manifestação, citado pela EFE.

"Formulámos claramente as nossas expetativas em relação ao CNSP, que decidimos apoiar para atingir os objetivos que visam, em particular a segurança das populações contra os grupos terroristas e a reabilitação económica e financeira do nosso país", afirmou o jornalista e ativista da sociedade civil Badjé, que leu o discurso.

Relativamente às sanções tomadas pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental contra o Níger, o ativista disse estar confiante na capacidade de resistência dos nigerinos para ultrapassar as dificuldades que se avizinham.

"Sempre fomos um povo resistente, enfrentando regularmente secas e outros desastres naturais", acrescentou Badjé.

