Kremlin acusa drones que atacaram Moscovo de serem origem de ucraniana

Um alto responsável da defesa antiaérea russa acusou os drones que atacaram Moscovo, durante as primeiras horas de terça-feira, de terem sido lançados da Ucrânia.

"Os drones que na noite de 1 de agosto tentaram atacar Moscovo e a região de Moscovo voaram desde território da Ucrânia", informou o responsável, que falou sob anonimato à agência noticiosa.

O deputado e líder do ultranacionalista Partido Liberal Democrático da Rússia (LDPR), Leonid Slutski, informaram que os drones tinham sido lançados a partir do território russo.

"É evidente que os 'drones' são lançados por uma rede de agentes que atua no nosso território", disse o deputado, Presidente do Comité de assuntos internacionais da Duma estatal, a câmara baixa do parlamento russo, que revelou estar confiante de que a resposta do Ministério da Defesa russo à Ucrânia não se fará esperar.

"Chegou a hora de arrasar com fogo os centros de tomada de decisões para queimar esse lixo nazi de uma vez por todas", reforçou Slutski.

No ataque desta terça-feira, que não provocou vítimas, um 'drone' colidiu contra a fachada em vidro do 21.º andar de um dos arranha-céus situados no moderno centro financeiro de Moscovo, informou o presidente da câmara da capital, Serguei Sobianin.

Este incidente aconteceu na mesma zona onde duas das torres do centro financeiro da capital russa foram atingidas no passado sábado num ataque similar.

