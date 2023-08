JMJ. O que vai entreter os peregrinos além das orações?

Concertos, teatro, dança, museus, atividades desportivas: não vai faltar entretenimento para os peregrinos que estão em Lisboa durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). São mais de 500 eventos espalhados pelos concelhos de Lisboa, Loures e Cascais que estão inseridos no Festival da Juventude que pretende “dar palco” ao talento e expressão artística dos participantes.

Nesta programação cultural cabem 290 atuações musicais, 27 exibições de filmes e documentários, 17 exposições, sete espetáculos de teatro, seis apresentações de dança, dois eventos desportivos, 80 encontros religiosos e 35 museus com acesso grátis para peregrinos e voluntários inscritos na JMJ, mas que é aberto a todos os que vivam ou estejam de visita a Lisboa e arredores.

O Terreiro do Paço, a Alameda D. Afonso Henriques, o largo do Martim Moniz, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Centro Cultural de Belém ou o Castelo de São Jorge são apenas alguns dos mais de 100 locais que vão receber estes eventos.

Na apresentação do programa, Cláudia Lourenço, coordenadora do Festival da Juventude, explicou que as atividades não são mais do que “um prolongar do ambiente que se quer que se viva na cidade, um ambiente de alegria, de festa, de partilha”.

“Não são só eventos de cariz religioso, embora tenham alguma ligação com o tema da JMJ e que nós consideramos que teriam interesse para aqueles que estarão na cidade durante esses dias”, referiu a responsável.

Escolhas cinéfilas do Papa Francisco

O festival arrancou na semana passada, com um pequeno ciclo de cinema na Cinemateca Portuguesa dedicado às escolhas cinéfilas do Papa Francisco.

O ciclo “O Cinema Segundo Francisco” contou com a exibição de cinco filmes, entre eles A Estrada (1954), de Federico Fellini, Esposos Perante Deus (1941), de Mario Camerini, As Crianças Olham Para Nós (1952), de Vittorio de Sica, Rapsódia Em Agosto (1991), de Akira Kurosawa, e ainda A Festa de Babette (1987), de Gabriel Axel.

De acordo com a Cinemateca, as escolhas deste ciclo, no qual se incluem “filmes incontornáveis do neorrealismo italiano”, têm por referência uma entrevista que o Papa Francisco concedeu ao padre jesuíta Antonio Spadaro, publicada em 2013 no jornal L’Osservatore Romano, na qual referia “a sua antiga paixão pelo cinema e a importância deste na sua formação pessoal e espiritual”.

Artistas oriundos de 53 países

Já esta terça-feira, a par dos eventos centrais com o Papa Francisco seguem-se as restantes festividades, sendo que até domingo, dia 6, Lisboa vai receber artistas oriundos de mais de 53 países, como é o caso da banda Canaán de Espanha, ADDEUM do México, Ivan Díaz dos Estados Unidos da América, MasterPlan dos United Arab Emirates, Holi da França, DUPREE da Austrália, entre outros.

A lista é composta sobretudo por músicos anónimos, conhecidos apenas no circuito dos eventos católicos, mas todos se candidataram e foram selecionados para atuar de forma voluntária.

Há também nomes conhecidos do público português na agenda cultural. Carminho, Mariza ou Tiago Bettencourt são alguns dos artistas portugueses que vão subir ao palco durante os eventos centrais que contam com a presença do Papa Francisco, nomeadamente o Acolhimento e a Via Sacra, que se realizam na Colina do Encontro, no Parque Eduardo VII, e a Vigília, que se realiza no Campo da Graça, no Parque Tejo.

Buba Espinho, Cecília Rodrigues, Héber Marques (dos HMB), Miguel Carmona, Mimi Froes, Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento e Salvador Seixas são outros dos artistas que irão atuar.

Estes artistas, segundo a organização, vão juntar-se à Orquestra e ao Coro da JMJ e ao Ensemble23 composto por bailarinos de 22 nacionalidades.

Já em Cascais, o festival decorre até 3 de agosto em vários pontos da cidade e há vários cabeças de cartaz. Na segunda-feira Os Quatro e Meia abriram as festividades no palco Hipódromo e Cuca Roseta atua no mesmo local esta terça-feira.

Na quarta-feira, dia 2, é a vez de IRMA e Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato. Na quinta-feira, dia 3, a Orquestra Maré do Amanhã e Rita Rocha encerram a programação.

Desporto como linguagem universal e inclusiva

Os milhares de peregrinos que invadem Lisboa nestes seis dias vão ter ainda oportunidade de participar em atividades desportivas com o JMJ Sports, estando previstos torneios de futebol de sete e voleibol de praia, bem como de desporto inclusivo.

Segundo a organização, o principal objetivo do JMJ Sports é proporcionar aos peregrinos “uma partilha da experiência cristã e um encontro de culturas através de uma linguagem universal: o desporto”.

Os torneios de futebol de sete e voleibol de praia vão realizar-se na quarta-feira, dia 2, entre as 14h e as 20h. O torneio de futebol de sete joga-se no Estádio Universitário, em Lisboa, enquanto que a competição de voleibol de praia decorrerá na praia de Carcavelos, em Cascais.

Na mesma tarde, os peregrinos poderão participar em várias estações de desporto inclusivo, experimentando modalidades como blind football, walking football e corfebol.

Além disso, há ainda espaço para cinco exposições em várias zonas de Lisboa, com temas relacionados com a ecologia, as vidas de santos e de outras figuras que marcaram a Igreja Católica. Alguns destaques incluem a exposição Fátima Experience no Pátio da Galé, o concerto Mozart ON, na Gulbenkian, por jovens reclusos do Estabelecimento Prisional de Leiria, uma exposição sobre a vida de Madre Teresa de Calcutá na Igreja da Graça e a exposição Vita Prima sobre a vida de Santo António, no Museu de Lisboa-Palácio Pimenta.

O festival vai contar também com 38 conferências em várias línguas sobre temas ligados à vocação, missão, desafios da sociedade atual, cidadania, sustentabilidade e o mundo profissional.

O programa completo do Festival da Juventude está disponível no site oficial da JMJ e na app Lisboa 2023.

