Avião de Papa Francisco está em direção a Lisboa

O avião que transporta o Papa Francisco está a caminho de Lisboa, partiu à hora prevista, 07:50, e vai percorrer 1.957 quilómetros, num voo que tem como hora prevista de chegada às 10h.

A bordo do avião estão o séquito papal e 78 jornalistas, entre os quais 11 portugueses.

O Papa vai ser recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e duas crianças, com os dois chefes de Estado a atravessarem as alas de honra, cumprimentando as delegações, e dirigem-se a uma área reservada do hangar, onde têm um breve encontro, de acordo com o mesmo programa.

Após a receção, vai acontecer uma cerimónia de boas-vindas, na entrada principal do Palácio de Belém, onde, às 11h15, o Papa fará uma visita de cortesia ao Presidente da República, seguindo-se um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém.

À tarde, às 16h30, Francisco tem um encontro com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, seguindo-se, 15 minutos depois, outro com o primeiro-ministro, António Costa, ambos na Nunciatura Apostólica.

O último destino do primeiro dia da deslocação do Papa a Portugal é a oração da tarde (Vésperas), a que vai presidir, e que junta bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas a agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos, às 17h30.

