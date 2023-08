Carteiristas apanhados a roubar peregrino em Lisboa

Os dois homens, explica a PSP em comunicado, furtaram, do interior da mochila, uma carteira que, “para além dos documentos pessoais, continha cerca de 225 euros em notas".





A PSP deteve esta quarta-feira dois homens, com 43 e 52 anos de idade, após terem sido apanhados em flagrante a furtar a mochila de um outro homem, de 65, que se encontrava em Lisboa, para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Os dois homens, explica a PSP em comunicado, furtaram, do interior da mochila, uma carteira que, “para além dos documentos pessoais, continha cerca de 225 euros em notas".

O furto foi testemunhado por equipas especializadas no furto por carteiristas, que de imediato detiveram os suspeitos e apreenderam os objetos furtados.

"Em ato contínuo, foram ao encontro da vítima, explicando-lhe o sucedido, momento em que este verificou que a sua mala estava aberta e sem a carteira no interior", diz a nota.

A detenção do homem foi efetuada por uma equipa conjunta especializada no furto por carteirista da PSP e da Europol no âmbito da cooperação internacional para a JMJ.

