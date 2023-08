Detido homem que abusou sexualmente de mulher com deficiência mental

Um homem, de 52 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por ter abusado sexualmente de uma mulher com deficiência mental, em Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.

“Os abusos ocorreram no passado mês de junho, em dois dias diferentes, sobre uma mulher, com 48 anos de idade, residente na mesma freguesia e concelho que o suspeito, aproveitando-se este da notória incapacidade da vítima em lhe opor resistência e de se autodeterminar sexualmente”, lê-se no comunicado da PJ.

O detido vai ser presente, esta quinta-feira, às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

