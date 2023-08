Costa anuncia criação de medalha para celebrar participação de Navegadoras no Mundial

António Costa aproveitou a ocasião para anunciar o lançamento de uma medalha comemorativa da estreia da seleção feminina em Mundiais.

"Saúdo o regresso das 'Navegadoras', que nos encheram de orgulho como jogaram e sobretudo como derrubaram mais um muro na desigualdade de género", escreveu no Twitter.

Saúdo o regresso das #Navegadoras, que nos encheram de orgulho como jogaram e sobretudo como derrubaram mais um muro na desigualdade de género. #FIFAWWC — António Costa (@antoniocostapm) August 3, 2023

"Para assinalar este momento histórico, o Governo determina a emissão de medalha comemorativa da primeira participação de uma seleção feminina no campeonato Mundial de futebol", acrescentou.

Sublinhe-se que esta foi a estreia da seleção feminina no campeonato do mundo, após duas presenças em europeus. Perdeu por 1-0 com os Países Baixos, venceu o Vietname, com dois golos de Telma Encarnação e Kika Nazareth, e empatou com as bicampeãs munidas dos EUA a zero, no último jogo da fase de grupos, cujo resultado ditou a eliminação de Portugal da competição.

