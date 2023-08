Auchan compra supermercados Minipreço em Portugal por 155 milhões

Operação envolve 489 lojas e 2.650 colaboradores do Minipreço.





A Auchan Portugal assinou, esta quinta-feira, um acordo com o Grupo Dia, para a aquisição de 100% da sua operação em Portugal.

Do acordo fazem parte 489 Lojas da insígnia Minipreço e Mais Perto, em próprio ou franchisado, três armazéns, além dos contratos, licenças e ativos necessários para a operação.

A transação tem um valor de investimento de cerca de 155 milhões de euros e está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência, prevendo-se que a operação esteja concluída nos meses seguintes.

O acordo prevê a integração dos 2.650 colaboradores do Minipreço e resultará no reforço da posição da Auchan no formato de proximidade.

O Grupo Dia aposta em sair deste mercado, para se centrar no seu foco estratégico, a distribuição alimentar de proximidade, nos países onde tem uma posição de maior relevância.

