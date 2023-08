Divertido e selvagem

por João Sena

Habituados a competir nos melhores e mais sofisticados circuitos do mundo, os dois pilotos do universo Red Bull aventuraram-se a correr no fundo de uma mina de ferro na Áustria, com uns poderosos veículos de todo-o-terreno, que assustam só de olhar para eles. Foi um duelo épico que proporcionou um espetáculo incrível bem ao estilo da (Un)Serious Race Series, um conjunto de corridas não sérias com os pilotos de Fórmula 1 das equipas Red Bull e AlphaTauri.

A corrida teve lugar num traçado que já testemunhou grandes confrontos em duas e quatro rodas, e estava dividido em três seções: “The Car Yard”, “The Swimming Pool” e “The Big Drift”. Dito de outra forma, os pilotos tinham pela frente um percurso acidentado, curvas fechadas, saltos, muita lama e também carros sobre os quais tiveram de passar com as suas enormes rodas.

Foi uma corridas sem restrições entre o “Super Max” e “Yukinator”, onde não havia limite de peso, nem de pneus e muito menos penalizações absurdas como acontece atualmente na Fórmula 1. Só os pilotos e as suas esmagadoras máquinas e, por aquilo que se viu, Verstappen e Tsunoda esforçaram-se ao máximo para domar as “bestas” num percurso traiçoeiro. Foram adversários duros. Max começou com uma provocação: «Vou competir com um pequeno piloto de Fórmula 1», alusão ao facto de Yuki medir 1,59 m, ao que o japonês respondeu: «Não é verdade».

Os pilotos não sabiam o que iam encontrar e chegaram ao local de olhos vendados. Quando descobriram o que os esperava, exclamaram: «Ohh, my God!», com Yuki a questionar: «Vamos conduzir isto? oxalá chegue ao acelerador», ao que Max respondeu – «espero que consigas subir para o interior».

Mega corrida

O desafio era gigante com as trucks americanas de três metros de altura, 3,7 metros de largura e 5,4 metros de comprimento, com 500 cv de potência e 4,2 toneladas de peso. São máquinas capazes de esmagar outros carros com a maior facilidade do mundo como ficou demonstrado.

Há uma diferença de outro mundo para aquilo que os pilotos estão habituados. Um Fórmula 1 tem um baixo centro de gravidade, recebe o motor V6 1.6 que pode chegar aos 1000 cv e tem uma aerodinâmica sofisticada que deixa o carro agarrado ao asfalto. Estas “bestas” têm um monstruoso motor V8 Chevrolet de 5,7 litros com 500 cv, o centro de gravidade é extremamente alto – o risco de capotar é grande – e não têm qualquer preocupação com a aerodinâmica. Para colocar em perspetiva, cada pneu desses gigantes pesa 700 quilos, quase o mesmo que um monolugar de Fórmula 1 (798 quilos).

Como tantas vezes faz na Fórmula 1, Verstappen “voou” na qualificação e fez a melhor volta em 55 segundos, contra os 58,3 segundos de Tsunoda, ou seja, os “receios” do campeão do mundo – «vai ser difícil

batê-lo, ele tem a vantagem do peso» –, não se confirmaram. Uma coisa é certa, não importa o carro; pode ser um Fórmula 1, o impressionante Mega Truck ou um normal Honda HR-V, Max será sempre o mais rápido. «Nunca tinha feito offroad. Conduzi o carro de rali do meu pai, mas foi em asfalto», explicou o piloto da Red Bull, que admitiu: «Honestamente, na volta de qualificação tentei sobreviver! Foi muito divertido. É tudo um pouco errático e não consegui ter velocidade na última reta».

Na corrida, Yuki arrancou melhor, assumiu a liderança na primeira curva e ganhou sem mais conversa. Fez aquilo que o neerlandês costuma fazer aos outros nos Grandes Prémios. A corrida durou pouco, mas deu para ver os dois pilotos a fazer saltos que desafiavam a gravidade e a andar roda com roda em várias zonas do percurso numa batalha de peso. «O Max fez uma volta incrível na qualificação e pensei que talvez precisasse de acelerar mais na corrida. Fiz uma boa largada e mantive ritmo forte até final», explicou o japonês.

Água no motor

A facilidade com que o piloto da Alpha Tauri venceu a corrida deveu-se também à falha de motor no Mega Truck de Verstappen. «Ele foi muito rápido na qualificação, então decidi sabotá-lo e coloquei água no motor. O truque funcionou, mas não conte a ninguém», gracejou “Yukinator”. Na distribuição de prémios, ainda teve uma palavra para o seu adversário: «Max, tens milhares de troféus em casa». O japonês é rápido ao volante de um Fórmula 1 e, nestas aventuras da Red Bull, ficámos a saber que é especialista em desportos radicais, já que poucas semanas antes tinha vencido uma corrida de barcos a Daniel Ricciardo, novo colega de equipa na Alpha Tauri. Verstappen não ganhou, mas divertiu-se bastante com esta corrida. «Gosto de fazer esse tipo de coisas estranhas e loucas que nenhuma outra equipa faz. Esta foi mais uma da lista», confessou.

Terminada a experiência, tanto Verstappen quanto Tsunoda admitiram que ficaram surpreendidos pela dificuldade em conduzir estes veículos, pelo barulho e por terem ficado sujos pela quantidade de lama que entrava pelo habitáculo aberto.

Numa altura em que a Fórmula 1 caiu na monotonia, salvam-se este tipo de eventos que proporcionam aos pilotos de elite experiências inesquecíveis num cenário invulgar. O resultado foi inesperado e deitou por terra noções preconcebidas, destacando o verdadeiro espírito de competição das corridas não sérias.

