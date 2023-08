Câmara de Oeiras recua e oferece novo espaço para cartaz sobre abusos sexuais na Igreja

O movimento 'This Is Our Memorial' decidiu fazer um crowdfunding, nas redes sociais, para afixar três cartazes - sitos em Algés, na Alameda D. Afonso Henriques e em Loures - que relembram as conclusões do relatório sobre os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica.





"Tivemos conhecimento, através dos OCS, da vontade da CMO em repor a lona 'This Is Our Memorial', cedendo para o efeito uma posição de suporte físico da própria CMO", começa por explicar o grupo em comunicado enviado aos órgãos de informação esta tarde. "Sem prejuízo a qualquer outra opinião, ação ou posição pública que possamos ter sobre o ato de remoção em si, julgámos oportuno dialogar com a CMO, representada para o efeito pelo seu Vice-Presidente, Francisco Rocha Gonçalves. Informaremos de desenvolvimentos advindos deste diálogo em momento oportuno", adianta.

"O nosso foco mantém-se o mesmo, dar voz às vitimas e quebrar o silêncio das instituições. O importante é passar a mensagem, repondo o cartaz com a maior celeridade possível", conclui, sendo que, como o Nascer do SOL já noticiou, o movimento 'This Is Our Memorial' decidiu fazer um crowdfunding, nas redes sociais, para afixar três cartazes - sitos em Algés, na Alameda D. Afonso Henriques e em Loures - que relembram as conclusões do relatório sobre os abusos sexuais de crianças na Igreja Católica.

Importa lembrar que a Comissão Independente recebeu um total de 564 testemunhos relacionados com casos de abusos sexuais que ocorreram no período entre 1950 e 2022. Após uma validação cuidadosa, 512 desses testemunhos foram considerados autênticos e válidos. Com base nessas amostras, a Comissão utilizou técnicas de extrapolação para estimar o número mínimo de vítimas de abuso sexual, chegando a uma estimativa de cerca de 4.815 vítimas no total. Isso sugere que o número real de vítimas pode ser ainda maior, já que esses dados representam apenas uma parte do problema, como a "ponta do iceberg".