Sucessor de Berlusconi vai ser escolhido em fevereiro de 2024

O sucessor de Sílvio Berlusconi na liderança do partido Força Itália vai ser escolhido em fevereiro de 2024 durante um congresso, anunciou o secretário nacional.

Antonio Tajani, que ocupa o cargo de secretário nacional interino desde a morte de Berlusconi e que é também vice-primeiro-ministro e chefe da diplomacia do governo de coligação em Itália liderado por Giorgia Meloni, fez esta revelação no final de uma reunião do secretariado partidário, e sugeriu as datas de 24 e 25 de fevereiro para a celebração do congresso, contudo, ainda não foram confirmadas.

Tajani, considerado o 'braço direito' de Berlusconi, é o grande favorito à sua sucessão, mas a maioria dos especialistas políticos italianos acredita que é uma missão praticamente impossível substituir Berlusconi, que fundou o Força Italia em 1994, quando se lançou na política, e que foi primeiro-ministro em quatro governos (1994-95, 2001-2016 e 2008-2011).

O maior desafio do futuro líder do Força Itália é evitar a queda 'anunciada' de um partido criado à imagem do seu fundador e que até mantém o nome Berlusconi no seu símbolo.

