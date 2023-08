Detido homem que saiu de casa arrendada e deixou lá dois cães fechados sem água ou comida

Um homem, de 47 anos, foi detido pela PSP por maus-tratos animais.

O individuo em causa saiu há um mês da casa arrendada onde vivia, tendo deixado fechados num quarto sem água ou comida dois cães, que viriam a ser encontrados mortos, esta terça-feira.

Os corpos dos animais, em avançado estado de decomposição, foram descobertos pela PSP após os vizinhos terem dado o alerta devido ao mau cheiro que vinha do apartamento na Penha de França, em Lisboa.

As autoridades começaram a tentar localizar o antigo arrendatário da casa, o que conseguiram com a ajuda do proprietário.



O homem apresentou-se na esquadra da PSP e admitiu ter abandonado lá os animais, quando deixou o apartamento há cerca de um mês.

Foi detido e constituído arguido, tendo sido notificado para se apresentar esta quarta-feira no tribunal.

