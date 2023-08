L'Agosto regressa a Guimarães com And So I Watch You From Afar

No primeiro dia do festival atuam os britânico Rival Consoles, os portugueses Glockenwise, que editaram este ano "Gótico Português, e os "embaixadores eternos do som de São Tomé e Príncipe" África Negra.





O festival L'Agosto regressa ao centro de Guimarães esta quinta-feira, com artistas como And So I Watch You From Afar e artistas e bandas portuguesas Glockenwise, Maria Reis, Solar Corona e Moullinex com GPU Panic.

"De 3 a 5 de agosto, as sonoridades da contemporaneidade estão de regresso a Guimarães, nos jardins do Museu Alberto Sampaio onde coabitam um total de nove nomes emergentes e consagrados, tanto no panorama nacional como no internacional", explicou a organização do certame, em comunicado.

No primeiro dia do festival atuam os britânicos Rival Consoles, os portugueses Glockenwise, que editaram este ano "Gótico Português, e os "embaixadores eternos do som de São Tomé e Príncipe" África Negra.

Na sexta-feira, marcam presença a dupla francesa Ko Shin Moon, dos portugueses Moullinex com GPU Panic, que irão apresentar "um novo espetáculo visual", e da cantautora portuguesa Maria Reis.

O L'Agosto termina no sábado com And So I Watch You From Afar, da Irlanda do Norte, e conta também com "as sonoridades mais densas e eletrizantes" dos portugueses Solar Corona e Cobrafuma.

