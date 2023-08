Fogo em Castelo Branco combatido por 289 operacionais

O fogo está a consumir uma zona de floresta próximo da aldeia de Carrascal, Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, e o alerta foi dado às 15:09.





Um incêndio que lavra num povoamento florestal em Santo André das Tojeiras, em Castelo Branco, está a ser combatido por dez meios aéreos e 289 operacionais apoiados por 86 veículos.

Uma fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Castelo Branco avançou que o incêndio (às 16:47) "lavra com alguma intensidade e ainda não está controlado", acrescentando que no combate ao incêndio (às 17:04) estão 289 operacionais, apoiados por 86 veículos e 10 meios aéreos.

