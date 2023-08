Trump pede ajuda a tribunal para interceder nos seus casos judiciais

O ex-Presidente, que compareceu na quinta-feira perante um tribunal em Washington e alegou inocência de todas as acusações, acusa os Democratas de estarem a criar constrangimentos à sua candidatura para as eleições de 2024.





O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Supremo Tribunal para interceder a seu favor no processo judicial em que é acusado de ter tentado alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020.

O antigo apresentador do The Apprentice, que compareceu na quinta-feira perante um tribunal em Washington e alegou inocência de todas as acusações, acusa os Democratas de estarem a criar constrangimentos à sua candidatura para as eleições de 2024.

Trump afirma que está a ser vítima de uma cabala política.

"Estou à frente em todas as sondagens (...) mas este não é um campo de jogo nivelado. Trata-se de interferência eleitoral e o Supremo Tribunal deve interceder", disse Trump, apelando à interferência deste órgão judicial onde existe uma maioria conservadora, reforçada pelo próprio enquanto este foi Presidente dos Estados Unidos.

Apesar dos inúmeros processos judiciais que enfrenta, o ex-Presidente continua a ser considerado o favorito nas sondagens para as primárias Republicanas, que vão acontecer no próximo ano.

Na quinta-feira, a juíza Moxila Upadhyaya concordou em libertar Trump, após a sessão em que o ex-Presidente se declarou "não culpado" das acusações de tentativa de alteração de resultados eleitorais.

A proxima sessão está marcada para o dia 28 de agosto.

