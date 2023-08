As forças armadas dos EUA em declínio

“A estratégia e a postura de defesa dos EUA tornaram-se insolventes. As tarefas que a nação espera que as suas forças militares e outros elementos do poder nacional realizem internacionalmente excedem os meios para realizar essas tarefas”.

Estas são as principais conclusões de um novo relatório da Rand Corporation – uma organização independente de pesquisa política de alta reputação que é financiada principalmente pelo governo dos EUA. A análise lúcida completa com 240 páginas está disponível para download gratuito em forma de livro sob o título “Inflection Point; How to reverse the erosion of U.S. and Allied military power and influence.”É uma leitura essencial para todos os que se preocuparam com a recente deterioração da eficácia e objectividade das forças da NATO. Isso foi exacerbado pelo conflito ucraniano, que pode muito bem ser a última ocasião em que armas convencionais são usadas para obter ganhos territoriais limitados.

A supremacia em todos os campos que os militares dos EUA desfrutaram por duas décadas após o fim da Guerra Fria em 1991 evaporou na medida em que a força tecnológica combinada dos seus inimigos, principalmente China e Rússia, agora excede essa capacidade. O seu exército está supostamente com menos de 15.000 combatentes qualificados, enquanto os estoques de armas, equipamentos e veículos essenciais foram esgotados pela idade e distribuição aos aliados na medida em que seria impraticável equipar toda a sua cadeia de pelo menos quinhentos redutos e bases que estão espalhadas estrategicamente por todo o globo. Mesmo com o reforço de tropas aliadas e a convocação de reservistas, seria logisticamente impossível travar uma guerra convencional devastadora com base nos potenciais ganhos e perdas territoriais de ambos os lados de uma linha de frente internacional que se estende por muitos milhares de quilómetros.

Os jogos de guerra ensaiados agora no Kremlin, Pequim e no Pentágono têm um conceito muito diferente dos de apenas cinco anos atrás devido aos enormes avanços tecnológicos. Novas armas, como drones, submarinos não tripulados e sistemas de mísseis pontuais complementados por armas químicas, biológicas e nucleares aumentaram o risco em proporções horríveis. A essas ameaças é agora adicionada a probabilidade de todos esses combates serem supervisionados selectivamente pela inteligência artificial.

Muito pior é o sinistro crescimento exponencial das corporações globais que competem num jogo de poder pela exploração dos recursos animais, vegetais e minerais do planeta, controlando localizações geográficas chave. Nisso, eles foram auxiliados pelos seus próprios exércitos privados disfarçados de guardas de segurança e pelas forças armadas de ditaduras militares. Embora tais entidades possam arvorar uma bandeira nacional, as suas verdadeiras identidades e lealdades são difíceis de determinar por causa de registos offshore e uma complexa rede de holdings. O que provavelmente é verdade é que a propriedade, em última análise, está nas mãos de grupos familiares super-ricos que compõem 0,01% da plutocracia mundial e são efectivamente estados soberanos cuja riqueza muitas vezes excede todo o produto interno dos países em que vivem e operam. O seu interesse comercial não está na conquista territorial, mas na pilhagem legal dos recursos do povo.

Um exemplo disso é o infame Grupo Wagner, que foi exposto como uma organização mercenária imensamente poderosa que vende serviços de protecção a quem pode pagar o seu preço. Isso geralmente inclui participações na empresa da qual é guardião. Essa distribuição do tipo Smersh está se a tornar um lugar comum em África, onde os presidentes eleitos são facilmente derrubados pelos influenciadores endinheirados do comércio e o conflito é iminente.

A tampa dessa belicosidade latente só pode ser mantida por uma mudança radical na estabilidade geopolítica liderada por uma ONU reformada que se esforçará para reduzir a tensão pela formação de uma poderosa força internacional de manutenção da paz. Poderá o admiravelmente corajoso Sr. Guterres ser o salvador do planeta?

Roberto Cavaleiro Tomar 4 de Agosto de 2023

