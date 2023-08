Bolsonaro perseguido

Além da coleção de processos, vazamentos inconstitucionais são tolerados, como a divulgação dos quase quatro milhões de euros equivalentes para custear a defesa do ex-presidente nos processos a que responde.





É inacreditável perseguição a Bolsonaro. Aproveitando-se do fato de, apesar de popular, o ex-Presidente Bolsonaro não ter a menor expressão nas forças vivas do país, Lula estimula a mais implacável caçada a um político em regime que se propõe democrático.

Além da coleção de processos, vazamentos inconstitucionais são tolerados, como a divulgação dos quase quatro milhões de euros equivalentes para custear a defesa do ex-presidente nos processos a que responde.

Foram cerca de 700 mil brasileiros, sendo que entre os 20 maiores, com doações de a quatro mil euros, estão empresários e magistrados.

Nenhuma irregularidade, pois foram depósitos em conta bancária com depositante identificado com seu número de contribuinte.

Bolsonaro, por sua vez, como é um solitário, não percebeu que deveria ter divulgado o sucesso do pedido de ajuda que fez pelas redes sociais.

Ficou quieto, pois se nega a ter assessores e continua com um círculo mais próximo sem maior qualificação. O PT quer manter Bolsonaro no noticiário, pois a rejeição que possui garante o governo sem oposição.

O fato de o desastrado ex-Presidente ter cometido toda sorte de agressões achando que seus seguidores seriam suficientes para a reeleição não justifica esta ferrenha perseguição.

VARIEDADES

• O Presidente Lula resolveu colocar na direção da VALE, a grande mineradora brasileira, privatizada, o seu ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. O controvertido economista seria indicado pelo fundo dos funcionários do Banco do Brasil, Previ, e o Bradesco, que atenderia ao pedido do presidente. Os demais acionistas ficaram chocados e devem protestar.

• O vice-presidente e ministro da área comercial e industrial, Geraldo Alckmin, desestimulou o presidente Lula a sua intenção de dar estímulos fiscais para geladeiras, como fez com automóveis populares. É que o número de fábricas é maior e são muitos modelos, o que dificultaria o projeto.

• Inacreditável a apreensão de automóveis do mais alto luxo em São Paulo pela Polícia Federal, em poder de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Seriam mais de seis milhões de euros em carros como McLaren, Ferrari, modelos tops de Porsche e BMW, entre outros.

• O segundo casamento do senador Randolfe Rodrigues, que teve o casal Lula da Silva como padrinhos, foi na casa da atriz Gloria Pires, em Brasília. Caetano foi outro presente.

• Previsão oficial aponta para produção de 30 milhões de toneladas de proteína animal este ano. Nove milhões devem ir ao mercado externo, com crescimento dos suínos.

• O Brasil era o mais lucrativo braço do Santander fora da Espanha. Este último semestre passou a quinto lugar.

• Governo da cidade do Rio de Janeiro instalou posto de vacinação no Aeroporto Santos Dumont. Covid, gripe, hepatite B e febre amarela são as vacinas disponíveis.

• São Paulo não para de crescer. A região da capital que envolve mais trinta cidades está com 22 milhões de habitantes.

• Consta que foi Lula da Silva que teve a ideia da Argentina fazer um pagamento ao FMI na moeda da China. Esta semana vai propor ao banco dos BRICS que o dólar deixe de ser moeda de referência nas transações nos países membros.

• Eduarda e Jaime Leitão, que foram cônsules de Portugal no Rio, em visita a cidade para rever amigos. Foi um festival de eventos em torno do casal.

• A esquerda acusando a Polícia de São Paulo pelas 15 mortes de bandidos fortemente armados no Guarujá, litoral paulista. Mas na Bahia, governada pelo PT, a polícia também teve de matar em confronto dez marginais. Ao intimidar a ação policial com forte apoio nas mídias o resultado foi aumento da violência e do tráfico.

Rio de Janeiro, agosto de 2023

