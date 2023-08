Detido homem que raptou e violou companheira em Lisboa

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 36 anos, suspeito de rapto e de violação da companheira, de 34 anos, em Lisboa.

“A vítima havia mantido, até ao dia 21 de julho, uma relação marital, durante quatro meses, com o suspeito, tendo decidido pôr fim a essa relação, dado o caráter abusivo da mesma, pautada por frequentes episódios de agressões, violações e privações de liberdade”, informa a PJ em comunicado.

O homem atraiu a ex-companheira para um encontro, no dia 2 de agosto, na Gare do Oriente, com o pretexto de devolver objetos e documentos. Quando a vítima lá chegou, “raptou-a e manteve-a em cativeiro, durante 21 horas, período durante o qual a submeteu a sucessivas agressões e violações”.

Foi presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

