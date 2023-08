JMJ foi "grande sucesso para Portugal", diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) foi "um sucesso para Portugal".

“Hoje, o primeiro-ministro de Cabo Verde e a primeira-dama da Polónia diziam que tinha sido o melhor, e ela esteve em Cracóvia", onde decorreu a Jornada Mundial da Juventude 2016, afirmou o Presidente da República, acrescentando que considerou a mensagem do Papa aos jovens "espetacular, porque é aquilo que o país precisa, mas o mundo precisa, e a juventude tem direito a isso".

"Todo o país a acolher, a apoiar, a compreender as jornadas, para mim o símbolo é um comunicado da Juventude Comunista Portuguesa de apreço pelas jornadas [que] mostra que isto foi transversal à sociedade portuguesa", afirmou Marcelo, questionado sobre as críticas aos custos do evento religioso.

Estiveram cerca de 1,5 milhão de pessoas, segundo a Santa Sé, em Lisboa para participar na JMJ.

Os comentários estão desactivados.