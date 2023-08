Trump pede mudança do julgamento para fora de Washington

Segundo a equipa do ex-Presidente, que é acusado de tentar subverter as eleições de 2020, a juíza Tanya Chutkan não é imparcial, anunciou Trump nas redes sociais.





A equipa de defesa de Donald Trump vai pedir a mudança de tribunal do julgamento para fora de Washington.

Segundo a equipa do ex-Presidente, que é acusado de tentar subverter as eleições de 2020, a juíza Tanya Chutkan não é imparcial, anunciou Trump nas redes sociais.

"Não há maneira de eu ter um julgamento justo com a juiza 'designada'", escreveu o ex-Presidente na publicação, considerando "ridículo" o caso em que está sendo acusado.

Os insultos de Trump também tiveram chegaram ao procurador especial do caso, Jack Smith, acusando-o de ser "transtornado", e reiterou que o Departamento de Justiça o está a investigar por ser o principal opositor do presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, nas eleições do próximo ano.

Trump compareceu no tribunal, na passada quinta-feira, onde se declarou inocente dos quatro crimes que lhe são imputados, com penas até 20 anos de prisão.

O antigo apresentador do The Appretince é acusado de ter tentado reverter as eleições de 2020, em que perdeu para Joe Biden, e ter instigado o ataque ao Capitólio.

A procuradoria acusa-o de ter mentido deliberadamente ao denunciar falsas fraudes eleitorais e de ter arquitetado um plano para reverter os resultados das eleições que levaram ao assalto ao Capitólio em 2021, quando uma multidão de partidários de Trump atacou o Congresso para impedir a ratificação da vitória de Biden.

