Harry e Meghan pagaram mais de 3 milhões de euros para produzir filme da Netflix

O príncipe Harry e Meghan Markle gastaram quase 3,5 mil para comprar os direitos do livro “Meet Me At A Lake”, de Carley Fortune, com o objetivo de transformar este romance num filme para a plataforma de streaming Netflix, com quem assinaram um contrato avaliado em mais de 80 milhões de euros.

Este livro relata a "história de amor" de um casal que se conheceu com cerca de 30 anos e descreve temas como traumas de infância, devido à morte de um progenitor durante um acidente de carro, problemas psicológicos e depressão pós parto.

"Os temas do livro tocaram o casal e [por isso] foi escolhido para a sua primeira adaptação na Netflix", indicou uma fonte.

Este é o primeiro projeto dos duques de Sussex em que estes não são o foco principal depois do Spotify terminar o contrato de 22 milhões de euros com o casal, cancelando assim a segunda temporada do podcast “Archetypes”, conduzido por Meghan.

Esta é a segunda colaboração do casal com a Netflix, tendo já realizado a série “Harry e Meghan”.

