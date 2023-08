Francisco Miranda Rodrigues. "A psicologia é uma ciência, não é uma arte!"

O bastonário da Ordem dos Psicólogos de Portugal alerta para determinados tratamentos que fogem à matriz científica e entram no campo do amadorismo e até da intrujice. E demonstra porque é que o acompanhamento psicológico é cada vez mais importante tanto na vida social como na vida profissional.





Se o caminho se faz caminhando, como escreveu um dia o poeta espanhol António Machado, então as entrevistas fazem-se conversando. Pelo menos para mim que prefiro falar com quem está na minha frente do que lhe despejar no colo uma série de perguntas e recolher de volta o material já formatado para a paginação. É fácil conversar com Francisco Miranda Rodrigues porque as suas ideias são muito concretas. E quando levanta problemas oferece posteriormente soluções. É formado em Psicologia pela Universidade de Lisboa e, neste momento, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Não tem grandes dúvidas de que a pandemia marcou profundamente a sociedade em geral e a vida dos portugueses em particular. Por outro lado, não sendo adepto daquela frase francesa que não faço ideia onde a foram buscar - «Les Portugais sont toujours gais» - também não atira o povo deste retângulo atlântico para a prateleira dos infelizes.

O povo português é triste?

Não há nenhum dado científico que nos possa afirmar isso como um dado concreto. Somos um povo com tristezas e alegrias como qualquer outro.

Mas é um facto que os portugueses começam a encarar com normalidade o acompanhamento psicológico, não é?

Houve tempos em que ir a um psicólogo ou a um psiquiatra era um estigma - era como dar parte de maluco. Algo de importante, aliás. E um objetivo que tem sido acompanhado de perto pelo Centro Nacional de Saúde. Há que implantar soluções de acompanhamento para as pessoas que precisam disso. É um pressuposto de mudança sobre como os portugueses estão a encarar a sua saúde intelectual e sentimental que são básicas para que possam ter sucesso em outros campos ou, pelo menos, que se sintam bem com as suas situações profissionais e familiares, por exemplo.

Falemos das empresas. Cada vez mais há apoio psicológico para os empregados, segundo sei. É uma demonstração de que abriram as portas a essa área?

Tem havido uma abertura grande das empresas para esse tipo de problemas de que os empregados possam sofrer e isso é muito positivo. Francisco Miranda Rodrigues publicou, em Março deste ano, um livro chamado Como Gerir Pessoas - 10 coisas que precisa de saber sobre psicologia para melhorar a sua equipa e o seu negócio. Já ficámos com algumas ideias, neste princípio de conversa que se vai conversando, daquilo que os leitores podem encontrar ao abri-lo. E há uma preocupação que perpassa não apenas pelo discurso do psicólogo mas também pela sua escrita.

- Neste mercado que é o da psicologia, e que além de estar a impor-se a pouco-e-pouco demorou a instalar-se, existem tendências nocivas a que devemos estar muito atentos. Há demasiada gente a exercer profissões que não as de psicólogo…

Refere-se ao personal coaching?

Precisamente. É um fenómeno que não se espalha por outras áreas de saúde, algo que me deixa naturalmente satisfeito, mas que no meio da Psicologia me deixa apreensivo. Não estou a querer dizer que não possam existir, mas é muito importante que as pessoas percebam que não estão a trabalhar com um psicólogo, preparado por anos de estudo, com experiência, e sim com gente que surge mais como acompanhante numa fase difícil das suas vidas, que até podem servir de apoio ou de conforto, mas não têm bases para exercerem o verdadeiro trabalho de psicologia. Estas pessoas de que falo, e encontram determinado tipo de apoio naquilo que hoje se chama de coaching, e que está na moda, são geralmente pessoas que se fartaram das pressões quotidianas, das exigências a que foram submetidas, e descobrem, de repente, que a única coisa com valor de facto são as pessoas como entidades. Não afirmo, igualmente, que quem pratica o coaching não tenha sensibilidade para lidar com quem apresenta os sintomas de cansaço, saturação, desistência. Agora há algo que é preciso deixar perfeitamente claro: a psicologia é uma ciência, não é uma arte!

Folheando o livro de Francisco Miranda Rodrigues caímos obrigatoriamente nesta dicotomia e percebemos como a encara de forma objetiva: «Que fique já aqui claro, para que não restem dúvidas: só um psicólogo pode fazer uma intervenção psicológica». E agora abro eu o devido parêntesis: a lei que criou a Ordem dos Psicólogos da qual o Francisco é bastonário tornou as regras da profissão muito claras. Fecho o parêntesis e devolvo a palavra a quem a escreveu:

- Não é apenas a inscrição na Ordem dos Psicólogos que está aqui em causa. É preciso estar inscrito e manter a sua inscrição ativa. Veja bem: como pode uma empresa defender que defender que o seu recurso mais importante são as pessoas e depois deixar quem quer que seja intervir no seu acompanhamento psicológico? Faz algum sentido? A Ordem dos Psicólogos tem de funcionar como a Ordem dos Médicos. As empresas têm de contratar pessoal qualificado que cumpra os requisitos. Por muita qualidade que uma empresa defina um coach qual a entidade reconhecida pelo Estado que garante essa qualidade? Somos nós, a Ordem dos Psicólogos, que garantimos a qualidade dos nossos psicólogos. Por mais que seja tentador recorrer a uma agência que forneça um serviço de coaching voltamos à questão inicial: ninguém pode vender um conjunto de atividades sem ter uma certificação autenticada para o fazer.

Convenhamos: se uma empresa estiver numa fase de aperto financeiro e se tiver uma equipa para apoio psicológico começará por fazer cortes neste último.

Por isso insisto no alto desempenho na área do trabalho. Também estamos nas empresas para auxiliar a encontrar soluções. E para dar apoio não apenas aos que correm o risco de ficar sem trabalho mas também aos quadros superiores que estão sujeitos à angústia de tomar determinado tipo de decisões que até podem ir contra a sua forma de pensar.

Sugerem respostas?

Não. Isso cabe à organização que contrata uma equipa de psicólogos. Preparamos as pessoas para encaixarem nas suas estratégias, preparamos as pessoas para as suas áreas de especialização, preparamos as pessoas para atingirem os seus objetivos. Gerimos pessoas. Depois cada uma delas tem de ir à procura da sua saúde mental. Na verdade ajudamos as pessoas a trabalharem melhor.

Vamos lá então falar dos problemas psicológicos que surgem nos locais de trabalho.

Em termos gerais estamos perante determinados comportamentos e áreas cerebrais. As pessoas irritam-se, desistem, persistem. Há muitas que entram em confusão e deixam de comparecer no trabalho como se o trabalho fosse, por si só, a razão da sua debilidade. Depois temos as pessoas que reagem de formas diferentes para com os outros: zangam-se, ressentem-se, culpam-se e arrependem-se. É preciso saber lidar com tudo isto. É preciso que os psicólogos estejam preparados para tudo isto.

Não por acaso, com o seu refinado sentido de humor, Woody Allen dizia: «O cérebro é o meu segundo órgão favorito». E deixava à nossa imaginação descobrirmos qual era o primeiro.

Debruço-me de novo sobre a escrita de Francisco Miranda Rodrigues. E sobre a entidade que coloca no topo das preocupações e do interesse dos psicólogos: as pessoas. Ora vejam: «Cada vez mais, a automatização e a robotização tomam conta dos mais diversos processos dentro das organizações. Mas, para além das máquinas, das instalações, dos equipamentos, do software, das redes, das leis e do controlo financeiro, estão as pessoas. Pessoas que interagem com tudo isto, que decidem, que comunicam entre si, que compram e vendem, que negoceiam, que sofrem, que riem ou choram. Pessoas que nuns dias estão de bom humor e noutros nem tanto. Pessoas que são mais ou menos empáticas. Mais introvertidas ou mais extrovertidas».

As pessoas são o centro da preocupação, da investigação e do trabalho do homem que está na minha frente com um discurso aguçado neste princípio de tarde de Verão que promete canícula. Lisboa entretém-se enquanto não chega Sua Sumidade, distrai-se, agita-se, remói as suas rotinas como um ente vivo.

A pandemia teve efeitos verdadeiramente nocivos para as pessoas. Confirma? Claramente. Obrigou a novos hábitos, distanciou as pessoas, deixou muitas sem se poderem deslocar e estar com os mais próximos, provocou muitas situações preocupantes de solidão, sobretudo na faixa etária mais velha, quebrou rotinas, trouxe sentimentos fortes e com os quais é preciso lidar…

A depressão, por exemplo. Tanto a depressão como os estados de ansiedade. Todos os estudos mostram um grande aumento de doenças dessa área.

Estamos agora mais deprimidos? Bem, a tristeza é uma sensação que pode agravar-se e permanecer como um fator de diminuição das capacidades de um indivíduo. Então entramos naquilo que chamamos situação depressiva…

Algo que o preocupa?

Claramente. Por isso é que já preparámos aquilo que se pode chamar de Plano de Prevenção da Depressão e temos estado em contacto com o Serviço Nacional de Saúde e com o governo. Estou convencido de que em termos governamentais não há reservas em relação a isso e que acabaremos por levar este projeto avante.

O problema, parece-me, é que as pessoas ainda têm algum prurido em revelar as suas situações depressivas…

Nesse campo é muito importante que o ciclo de amigos, de familiares, de pessoas mais próximas, esteja atento aos sintomas da pessoa em causa e o convençam a procurar ajuda. É perfeitamente compreensível que alguém que está a entrar em depressão recuse essa realidade, que tenha propensão para não lhe dar importância. E isso é o pior que pode fazer porque acabará por se distanciar, entrar em momentos de tristeza ou frustração, passar a ter atitudes anti-sociais. É preciso ter em conta os sinais de alerta e agir em conformidade…

… Espere, deixe-me só falar de um site ao qual qualquer pode aceder e entender os seus sintomas: chama-se Eu Sinto-me. Tem uma informação bastante rigorosa sobre situações que não podemos deixar em claro ou fingir que não existem. Pode ser também um instrumento para ajudar as pessoas a conhecerem-se melhor.

Por isso vou ao motor de busca e teclo Eu Sinto-me. Assume-se como um portal que reúne um grupo de informação e recursos sobre Saúde Psicológica e Bem-Estar. Depois procuro entre as diversas opções. Neste caso Como me Sinto? Na verdade, agora que estou a escrever a entrevista com Francisco Miranda Rodrigues, sinto-me bem. O chão da minha varanda em Alcácer ferve ao ponto de estalar o lajedo. Os pássaros, esses, ouço-os mas não os vejo. As andorinhas escondem-se na sombra dos beirais. Há um grupo de garotos que salta do alto da ponte pedonal e mergulha nas águas barrentas e lodosas do Sado. O mundo está aí para que eu o veja e me sinta de bem com ele, como poderia ter dito Alberto Caeiro. Mas e… se? Estarei verdadeiramente bem? Devo fazer essa pergunta a mim mesmo se não tenho sintomas de desespero ou de angústia? Por isso viajo dentro do Portal que o Francisco me aconselha. Item: «Como me Sinto?». Mais objetivo não podia ser. Surge-me a seguinte mensagem: «A Organização Mundial de Saúde define a Saúde Psicológica como um estado de bem-estar que permite às pessoas realizar as suas capacidades e explorar o seu potencial». A minha curiosidade está desperta e os dedos preparados para continuar à foçar dentro do site como a Madame Curie foçou na pechblenda até encontrar o rádio.

Sigo o caminho escolhido para visitar: «O bem-estar e a felicidade são, frequentemente, utilizados como sinónimos. Referem-se à forma como avaliamos a nossa vida e experienciamos mais emoções e sentimentos agradáveis (como alegria, gratidão, serenidade, esperança, orgulho, amor) do que emoções e sentimentos desagradáveis. Quando temos bem-estar sentimo-nos contentes e bem connosco próprios, enérgicos e conectados aos outros». Como a internet já nos ensinou há muito, vamos abrindo as janelas que nos interessam. Definitivamente Equilíbrio entre a Vida Profissional e Pessoal é algo que apanha a atenção fácil de todos. Investigamos as páginas que se referem ao período da pós-pandemia e podemos ler: «A nossa vida pessoal e profissional sofreu novamente alterações e impôs-nos a necessidade de nos reorganizarmos e encontrarmos diferentes estratégias de gestão e equilíbrio entre todas as obrigações, tarefas, necessidades e interesses. Estamos a experimentar outros modos de fazer as coisas (por exemplo, ir de bicicleta para o trabalho, treinar ao ar livre, cozinhar mais em casa), a comparar as diferenças entre o teletrabalho e o trabalho presencial. Para muitos há ainda um sentimento de “perda” face a alguns aspetos positivos do confinamento (por exemplo, mais tempo de qualidade em família, mais flexibilidade na gestão da vida pessoal e doméstica, menos tempo perdido em transportes e deslocações). Neste momento, é natural que muitos profissionais sintam mais pressão para demonstrar o seu valor na organização onde trabalham e garantirem o seu emprego (a segurança e a estabilidade laborais são ainda mais importantes em tempos de crise). É também natural que a introdução de vias comunicação e trabalho digitais tenham esbatido mais a fronteira entre a vida pessoal e profissional. A pandemia fez muitos de nós reconsiderar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional».

Afirma Francisco:

- Estou convencido de que temos hoje mais material de consulta do que antes da pandemia e isso é natural. Estamos numa fase de explicar às pessoas os transtornos em que se viram envolvidas e elas percebem melhor as dificuldades que tiveram de atravessar, principalmente as dificuldades económicas que advieram do desemprego.

Até aí entendido. Mas vamos continuar a ser muito dependentes dos químicos para manter a estrutura mental e não mergulhar-nos em estados de depressão, ou não?

Sim. Os químicos e os fármacos têm um papel importante na estabilização do humor. Mas essa intervenção deve ser acompanhada pelo que chamamos de psicoterapia. É preciso encontrar um equilíbrio entre as duas componentes.

Mas também podemos sair de uma fase depressiva sem recorrer à Psicologia ou aos fármacos.

Para isso é preciso que quem está num estado de depressão ou de ansiedade tenha um conhecimento absoluto não apenas sobre os seus sintomas como também sobre o que provocou essa situação. Além de exigir uma fortíssima vontade mental e um juízo muito claro do seu envolvimento com os outros.

Por outro lado, a dependência dos fármacos por quem está a receber tratamento para a depressão também é um problema grave. Hoje em dia não há quem não tenha na gaveta umas dose de alprazolam de venlafaxina ou quetiapina. Não é apenas imagem de filme americano, embora não haja americano com dinheiro para isso que não faça da ida ao psiquiatra uma espécie de obrigação semanal. O acesso a remédios tornou-se fácil para quase todos. E a auto-medicação ainda mais fácil.

A preocupação de Francisco em relação a esta vertente também é clara:

- Devemos preocupar-nos e muito. Nós e os espanhóis estamos no topo da lista dos maiores consumidores de anti-depressivos da Europa.

E o que é que está a ser feito?

Tarefa de consciencialização. Por alguma coisa volto a falar da importância do acompanhamento psicológico nas pessoas que estão em fases depressivas. Os químicos são úteis mas não podem ser a resposta para quem se sente angustiado ou ansioso. Antes de entrar pelo caminho dos fármacos deve escolher um psicólogo que o ajude a perceber de onde vem essa angústia ou ansiedade e tentar perceber como combatê-la de forma a não seguir pela solução do vício. Que neste caso até pode ir ao exagero dos que se tornam adictos.

Volto à leitura de um livro que é sinceramente recomendável, até pela simplicidade das experiências e pela objetividade da escrita: «Tendemos a ser influenciados por aqueles a quem reconhecemos autoridade. Por vezes, isto acontece pelo cargo que uma pessoa desempenha, outras pela sua profissão ou especialidade, outra ainda pelos títulos que ostenta (professor, doutor, especialista). Facilmente caímos numa falácia de autoridade. No fundo deixamos de ponderar os argumentos porque nos deixamos influenciar por um atalho que torna tudo mais simples: “Foi um especialista que disse” ou “Foi um professor universitário que disse tratar-se do melhor serviço”. Os influenciadores também se apresentam como figuras de autoridade».

Temos aí um bom e recente exemplo com o caso de Susana Torres que atingiu um patamar de celebridade ao apresentar-se como mental coach de Éder, o homem que marcou o golo que valeu a Portugal o título de campeão da Europa, em 2016, em Paris. Subiu aos píncaros, publicou Vai Correr Tudo Bem - uma coach de alta performance mudou a vida de Eder. Este livro pode mudar a sua -, e acabou da forma que sabemos com o próprio Éder a afirmar: «Susana Torres perdeu o meu respeito há muito tempo». Vai bater de frente com outro dos capítulos do livro de Francisco: «Nem todo o coaching é banha da cobra (mas algum é)». Continuemos a ler: «Uma pessoa que ficou conhecida por um ou outro processo de coaching de famosos, não devido à evidência sistemática das suas práticas escrutinadas por pares, mas pela presença na comunicação social ou meio em que trabalha de forma casuística, pode lançar a sua própria certificação dirigida a outros. Na verdade, em alguns casos, este processo faz lembrar a forma como são criadas as seitas religiosas. Alguém assume o papel de guru inspirador, diz um conjunto de frases que entram no ouvido e passa a ser procurado por quem acredita ser possível outro ser humano deter a fórmula mágica do sucesso».

A Ordem dos Psicólogos está a crescer como esperava?

Não tenho aqui números absolutos atualizados mas sim, estamos a crescer. Já ultrapassámos os 1700 associados o que é um número muito interessante.

E onde os encaixam quando chega a hora de lhes arranjar trabalho?

Claro que há empresas que pensam que o investimento numa equipa de psicólogos para acompanhar os seus trabalhadores não compensa. Pelo contrário, outras estão a recrutar elementos para que esse acompanhamento possa ser feito. Nos hospitais do país temos cerca de 400 psicólogos a trabalhar, uns 300 nos serviços temporários, estamos em sintonia com o Serviço Nacional de Saúde para podermos crescer ainda mais. Ainda há a considerar o Sistema à Distância, algo que se foi implementando durante a fase da pandemia. Quero dizer com isso que há muitas consultas feitas através de vídeo-chamadas que por vezes não são consideradas nas estatísticas.

No entender do bastonário da Ordem dos Psicólogos há ainda mais encruzilhadas para explorar e uma delas é a da integridade, algo que pode soar a oco num país onde campeia a corrupção, sejam os responsáveis por essa teia levados ou não à Justiça e, em sequência, à cadeia. Leio: «É necessário e até imperativo abordar os contributos da Psicologia para a promoção de comportamentos éticos e íntegros bem como para a prevenção da corrupção. Estes contributos são fundamentais para o desenho de procedimento, normas e leis, mas também de estratégias eficazes para evitar este problema. (…) Em 2020, a Ordem dos Psicólogos Portugueses participou no processo de consulta pública relativo à construção de uma Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, precisamente por conhecermos a importância dos contributos da Psicologia e dos psicólogos para esta área».

Ou seja, a Ordem dos Psicólogos, pelo menos durante a vigência deste seu bastonário, não deixará de procurar fazer prevalecer a sua importância em cada vez maior número de campos da sociedade. Dos serviços públicos às empresas, dos pequenos negócios às questões individuais - tantas delas absolutamente destrutivas de pessoas (a palavra pessoas continuará a ser repetida) que podem ser ativos importantes e estão diminuídas por problemas psicológicos com os quais não sabem lidar - e à aproximação ao Serviço Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde para descobrir em que áreas há falta de acompanhamento.

A Psicologia pode ser ainda um campo desconhecido ou pouco explorado mas vai infiltrando as suas raízes em áreas nas quais servirá, daqui para a frente, como rede de segurança para as pessoas que estão em fase de fragilidade. Há um livro muito interessante, muito bem escrito e muito curioso chamado Como Tornar-se Doente Mental, de José Luís Pio Abreu, no fundo, com toque satírico, inverter a situação. Se alguém quiser passar por doente mental o que deve fazer? E, na desconstrução, vamos percebendo o caminho e as etapas porque passaram aqueles que são verdadeiramente vítimas de doenças mentais. Talvez por ainda ter muito desse livro fresco na memória, não consegui deixar de fazer a pergunta:

Como é que sei que estou com uma doença mental?

E Francisco responde: Há uma série de sinais aos quais temos de estar sempre atentos. Eles avisam-nos sobre o que está a acontecer dentro do nosso cérebro. Diria que é fundamental NÃO NEGAR! E falar sobre aquilo que o preocupa, que o angustia. Não procurar o isolamento nem atirar as preocupações para trás das costas. Ter abertura para conversar com alguém de confiança e procurar ajuda médica sem receio de preconceitos. Se se sentir ansioso, angustiado, com pensamentos negativos constantes, é para isso que nós, os psicólogos, servimos. Para dar acompanhamento e ajudar a debelar a doença. Negá-la é a pior coisa que pode fazer.

Os comentários estão desactivados.