Festival Ponte D'Lima regressa no próximo ano com Mão Morta e Surma

Depois de terminar este fim de semana a 1ª edição do Festival Ponte d’Lima, foi anunciada a segunda edição, nos dias 1, 2 e 3 de agosto de 2024, e os primeiros nomes anunciados foram Mão Morta, Surma, Unsafe Space Garden e Kamikazes, uma banda histórica da região de Ponte de Lima que regressa aos palcos para um concerto muito especial.

Durante três dias, o espaço Expolima foi visitado por mais de 10 mil pessoas que se deslocaram à vila mais antiga de Portugal para assistir a concertos de Capitão Fausto, The Legendary Tigerman, Linda Martini e Wolfmother, entre muitos outros, além de usufruírem da paisagens únicas e da gastronomia local.

Nesta primeira edição do Festival Ponte D'Lima, a adesão foi superou as expectativas da Sons Observados, entidade promotora e empresa local, e do Produtor Executivo do evento, Jorge Dias.

Na próxima edição, o espaço reservado ao campismo também será aumentado de forma a dar resposta à grande procura que a organização sentiu.

Os bilhetes para a 2ª edição do Festival Ponte D'Lima estarão à venda muito brevemente, em formato Early Bird.

