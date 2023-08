Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto no interior de um poço, no concelho de Ourique, distrito de Beja, na segunda-feira à noite.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção civil do Baixo Alentejo adiantou, à agência Lusa, que o alerta foi dado às 20h54 e que o óbito foi declarado no local.

As circunstâncias da morte são ainda desconhecidas, segundo a mesma fonte.

No local, estiveram 13 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR.

Os comentários estão desactivados.