Morreu William Friedkin, realizador de O Exorcista e pioneiro do cinema dos anos 1970

O realizador norte-americano William Friedkin, responsável por filmes como O Exorcista, os Os Incorruptíveis contra a Droga ou O Comboio do Medo, morreu, esta segunda-feira, aos 87 anos, em Los Angeles, vítima de insuficiência cardíaca e pneumonia.

A notícia foi avançada pela mulher, Sherry Lansing, à imprensa, numa altura em que o realizador se preparava para lançar o seu filme mais recente, The Caine Mutiny Court-Martial, com estreia prevista para o Festival de Cinema de Veneza, que começa no final deste mês.

Entre os seus filmes mais icónicos estão "Os Incorruptíveis contra a Droga", que é recordado pelo New York Times pelo seu "realismo próximo do documentário e uma ação enervante", ou O Exorcista, que faturou 500 milhões de dólares a nível global, como lembra a publicação Variety que lhe atribui, a par de "O Padrinho", a responsabilidade pelo início da era do 'blockbuster' em Hollywood.

Nas redes sociais, os tributos multiplicaram-se, como o do ator Elijah Wood, que o rotulou de "mestre cinemático cuja influência se vai continuar a estender para sempre".

