Vlachodimos alvo de processo disciplinar devido a declarações sobre FC Porto

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, esta terça-feira, a abertura de um processo disciplinar ao guarda-redes do Benfica, Odysseas Vlachodimos.

Em causa estão as declarações do jogador, a propósito do jogo do Benfica contra o FC na primeira volta da época passada, em que se referia aos dragões como uma “uma equipa de merda”.

O CD justifica a abertura do processo com “eventual inobservância de outros deveres e eventual lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros”.

Sublinhe-se que a informação do processo disciplinar foi publicada esta terça-feira, véspera do jogo da Supertaça, entre os dois clubes.

Os comentários estão desactivados.