A religião no circuito da produção do supermercado Ocidental

Todas as causas das agendas deste novo mundo são principalmente o resultado da hiperbolização das técnicas de potencialização do mercado, onde tudo se vende e se compra. O modo de viver e pensar deste novo mundo compreende-se em episódios como o da exploração de novos mercados através do desenvolvimento das técnicas de venda e de marketing e publicidade.





por João Maurício Brás

No século XXI Ocidental não há causas nem crenças, há mercado. Nada tem valor e tudo tem preço e a vida humana mais não é que um conjunto de mercadorias…

Olhava para as bolachas com o selo da JMJ e para mais um livro sobre Auschwitz, palavra que precede centenas de títulos como o pianista, a ruiva, o barbeiro, o padeiro, o comboio, o rapaz... tudo é um produto comercial, até o género, a raça, o clima e a fé... Esta é a vida sob o regime liberal.

O bem deve ser consumido em produtos devidamente certificados e celebrado em prides globais... Como escreveu Debord: «A totalidade da vida nas condições modernas de produção manifesta-se agora como uma imensa acumulação de espetáculos». A transformação do mundo numa superfície comercial afirma-se na condição festivocrata, conceito cunhado por Philippe Muray para compreender este tempo. A produção da festa, a ilusão da distração permanente pertence à narrativa que se quer homogénea do bem face ao mal. Este último deve também ser consensual e delimitado: os fascistas, os populistas, os homofóbicos, os transfóbicos, os machistas, os trumpistas, os bolsonaristas, etc…

A festivocracia é um sistema de controlo e condicionamento permanente da produção e reprodução social, onde o real é substituído por um simulacro efémero e vazio que se esgota na duração da importância mediática. A JMJ celebra mais um evento da obra do consenso totalitário?

Neste happening temos espaços LGBT, preocupação vegans e com as ‘ebulições’ climáticas, Costa com a camisola e mochila das JMJ e uma Igreja como prolongamento da ideologia ONU… Ora, por ser proibido pensar as condições e objetivos desse modo de produção é que o devemos pensar ainda com mais urgência…

Wendell Smith, diretor de estudos de mercado da Radio Corporation America na década de cinquenta via-se confrontado com a saturação rápida que sucedia no mercado de bens de equipamento doméstico. Em 1956 publica um artigo matricial intitulado Product differentiation and marketing segmentation as alternative marketing strategies’, American Marketing Association, que inaugura no domínio da gestão de marketing a expressão ‘Segmentação de Mercado e Diferenciação de Produto’. É sua a ideia de substituir o marketing de massas, cujo alvo era indiferenciado, por um marketing de segmentação e diferenciação do produto, criando e explorando categorias como a raça, o jovem, o migrante, o género e a orientação sexual. O percurso da potenciação dos vários nichos de mercado revelou ter mais impactos que qualquer conteúdo ideológico nas universidades, nos média e no discurso político sobre o novo homem e o novo mundo. A visão do mundo dita liberal e progressista e esquerdista pós-moderna e até do novo catolicismo transformando em ONG acabaram a normalizar como visão do mundo o que não passa de uma estratégia de marketing e publicidade.

Ora, o progressismo é principalmente marketing comercial do liberalismo e a fé como espiritualidade light já entrou nessa cadeia de produção.

