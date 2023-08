Mais de mil operacionais combatem fogo em Odemira

Mais de mil operacionais estão, no final da tarde de terça-feira, a combater o incêndio que começou no sábado em São Teotónio, concelho de Odemira.

A Proteção Civil revelou que os bombeiros estão a ser apoiados por 341 veículos e 14 meios aéreos para apagar o incêndio que deflagrou no distrito alentejano de Beja, mas entrou depois no Algarve, nos concelhos de Monchique e Aljezur (distrito de Faro).

Segundo informações prestadas pela ANEPC, às 13h10, já arderam 7 mil hectares e foram evacuadas 20 povoações e um parque de campismo, num total de 1.424 pessoas deslocadas.

Existem também registos de 40 pessoas assistidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, afirmou que as condições meteorológicas na zona iriam manter-se desfavoráveis durante a tarde, devido ao calor e ao vento seco, e que as 24 horas seguintes seriam fundamentais para evitar que o incêndio progrida para a serra de Monchique, revelou durante o briefing operacional,

Para além das condições meteorológicas, explicou, as características do terreno têm complicado o combate ao fogo, por dificultarem a progressão das equipas e potenciarem "a abertura do incêndio em várias novas frentes".

