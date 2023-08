Descolonizar a História e os descolonizadores

Num documento titulado ‘Declaração do Porto’: reparar o irreparável, um grupo de subscritores exige ao Estado português um conjunto de medidas destinadas a corrigir o que consideram as consequências nefastas da colonização no presente. Entre as medidas, o ponto 9 exige o seguinte: «Descolonização dos manuais escolares, designadamente no que toca ao colonialismo português, com introdução no programa de ensino da história de África, do Brasil e da presença negra e cigana/roma em Portugal numa perspectiva não-eurocêntrica, submetendo-os à apreciação de uma comissão formada por pessoas e organizações racializadas e antirracistas».

Esta medida, que praticamente torna dispensável o Ministério da Educação e que implica que os professores de História sejam reavaliados por esta comissão, abre perspetivas fascinantes no ensino da História de Portugal e nos romances de fantasia. No entanto, os seus subscritores não foram suficientemente ambiciosos e acabaram a cometer o exato crime de discriminação racial de que acusam os portugueses de todos os séculos. A saber: esqueceram-se dos árabes, as primeiras vítimas do colonialismo português. Eis mais um caso de Islamofobia que tem de ser denunciado.

Sugiro, pois, que os subscritores façam queixa de si próprios a si próprios.

Contudo, enquanto não fazem mea culpa e passam a incluir os árabes no ponto 9, vou dar o meu contributo para a descolonização dos manuais escolares corrigindo o lapso racista da exclusão dos mouros. Porque o rigor histórico exige que se considere que o primeiro ato colonialista português foi a chamada ‘Reconquista Cristã’. Portanto, a partir de agora este termo desprezível sai dos manuais escolares sendo substituído pela designação ‘Colonização dos Povos Árabes que Viviam Pacificamente na Península Ibérica’. Naturalmente, com esta mudança o rei Dom Afonso Henriques passa de herói e conquistador a colonizador, escravizador e genocida do povo árabe que vivia pacificamente num território que, por acaso, ficava na Europa. Isto faz sentido porque a historiografia moderna expurgada de preconceitos racistas determinou que Colonização é um crime da exclusiva responsabilidade dos europeus. Logo, os impérios Inca, Mongol, Otomano e outros fora da Europa nunca existiram. E o tráfico de escravos feito pelos árabes, assim como a própria escravatura existente em África antes, durante e depois da chegada dos portugueses passam também a ter outros nomes que os especialistas da racialização designam como Especificidades Culturais de cada povo.

Voltando a Afonso Henriques (o título Dom desaparece por ser eurocêntrico e classicista), a partir do próximo ano letivo os manuais escolares deverão contar às criancinhas a seguinte História:

«Este homem é o primeiro genocida português por ter colonizado e escravizado os povos árabes que viviam a sul do Condado Portucalense. Era tão mau que nem os pais o quiseram, tendo-o dado, juntamente com dois rafeiros, a um tal Egas Moniz para que o educasse. Mas como este Moniz tinha simpatias fascistas e preconceitos raciais, meteu-lhe na cabeça ideias colonizadoras. Por isso, Afonso Henriques desencadeou uma infame campanha colonizadora contra os nativos árabes destinada a garantir a supremacia da raça branca nos territórios de Portugal. E, de seguida, agrediu cinco reis mouros.

Eis o que Afonso deveria ter feito: declarar que se sentia mulher, pintar os lábios, fazer uma dança do ventre para cada um desses reis e, no fim, passar com eles uma noite romântica. No dia seguinte, assinavam acordos de respeito pelos direitos humanos, contra as touradas e defesa do planeta. E, por fim, cantava um fado em dueto com a tetravó da Ana Moura.

Além do genocídio de milhares de árabes, o resultado desta colonização foi um enorme retrocesso civilizacional nos territórios portugueses. As primeiras vítimas de Afonso Henriques foi a comunidade LGBTQIA+ que vivia tranquila nos territórios dominados pelos mouros. Além de racistas, os portugueses odiavam as pessoas que não praticavam a sexualidade arcaica e binária de um homem se casar com uma mulher. Por isso, também acabaram com a prática tradicional árabe da poligamia que, ao contrário do que se diz, libertou as mulheres do domínio masculino porque muitas (as mais feias e as mais velhas) não eram sequer chamadas ao leito patriarcal.

Assim se comprova que a História de Portugal começa mal e só poderia tornar-se pior nos séculos seguintes.

E se os vossos pais, avós, ou outro ignorante qualquer, vos disserem que estais a sofrer uma lavagem ao cérebro com fins políticos, não vos intimideis. Foi isso mesmo que lhes fizeram durante o Fascismo.

Ideias base: colonialismo, genocídio, racismo, islamofobia, vergonha de ser português, marxismo cultural, indemnizações em dinheiro, tratar da vidinha».

