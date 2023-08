8 de agosto 2023 às 22:27

Mike Pence afirma ter-se qualificado para debate Republicano

Pence é o oitavo candidato a anunciar a qualificação para o primeiro debate, juntando-se ao ex-presidente Donald Trump, ao governador da Florida, Ron DeSantis, ao senador Tim Scott, da Carolina do Sul, à antiga embaixadora na ONU Nikki Haley, ao empresário do setor da biotecnologia Vivek Ramaswamy, ao ex-governador de Nova Jérsia Chris Christie e ao governador do Dakota do Norte, Doug Burgum.