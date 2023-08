Explosão perto de Moscovo faz 45 feridos

Uma explosão num armazém de pirotécnia, a 75 quilómetros de Moscovo, deixou, esta quarta-feira, 45 pessoas feridas.

De acordo com a imprensa internacional, o incidente ocorreu esta manhã, tendo ainda seis pessoas sido hospitalizadas em estado grave.

Cerca de 20 edifícios, incluindo várias escolas, foram evacuados.

Well, turns out the explosion at Zagorsk Optical-Mechanical Plant near Moscow was just a little oopsie in a pyrotechnics warehouse. You know, typical 'violation of the technological process.' Just a regular day at a military plant producing optical sights, thermal imagers,… pic.twitter.com/lK8e7THA0T