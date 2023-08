Homem resgatado no Gerês após reação alérgica

Um homem, com cerca de 50 anos, fez uma reação alérgica quando fazia uma caminhada no Campo do Gerês, em Terras de Bouro, e teve de ser resgatado.

A reação alérgica impedia-o de caminhar e após ter sido resgatado, esta quarta-feira, foi transportado para o Hospital de Braga, segundo o Correio da Manhã.

No local estiveram equipas da GNR de resgate em montanha, que foram quem encontrou a vítima, e os bombeiros de Terras de Bouro, que fizeram o transporte para a unidade hospitalar, em Braga.

Os comentários estão desactivados.