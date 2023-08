Exportações e importações recuam 4,9% e 6,1% no segundo trimestre

No final de junho deste ano, o défice da balança comercial era de 2.122 milhões de euros, menos 496 milhões de euros em comparação com o ano anterior.





As exportações e as importações diminuíram 4,9% e 6,1%, respetivamente, no segundo trimestre em termos homólogos. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que reviu os resultados preliminares de 2022 para crescimentos de 23,2% nas exportações e 31,7% nas importações.

Já sem a componente combustíveis e lubrificantes foi registado um aumento do défice em 136 milhões de euros, atingindo os 1.522 milhões de euros.

