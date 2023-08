Mais de 14.800 queixas por violência doméstica e 12 homicídios no primeiro semestre

Mais de 14.800 queixas por violência doméstica foram registadas no primeiro semestre de 2023, o que representa aumento face ao mesmo período de 2022, segundo dados divulgados esta quarta-feira.

Entre janeiro e junho deste ano ocorrem 12 homicídio em contexto de violência doméstica, revela o portal da violência doméstica, disponível na página da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG).

Das 12 vítimas mortais, menos cinco do que no primeiro semestre do ano anterior, 10 eram mulheres, uma era criança e outra era homem.

No total, as autoridades registaram 14.863 queixas relacionadas com violência doméstica, mais 490 do que no mesmo período de 2022.

Segundo os mesmos dados do portal, estavam detidas em junho 1.310 pessoas, 324 das quais em prisão preventiva e 986 em prisão efetiva, por violência doméstica.

